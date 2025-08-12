70 Dienstnehmer betroffen! Modeschmuck-Handel Claire's ist pleite

Claire‘s betreibt 14 Filialen in Österreich. Von der Pleite sind 70 Dienstnehmer betroffen.

Über die Handelskette Claire’s Austria GmbH, die 14 Filialen in Österreich betreibt und Teil der amerikanischen Gruppe Claire's ist, wurde in Wien ein Konkursverfahren eröffnet.

Betroffen sind 70 Dienstnehmer und 44 Gläubiger. Claire‘s hatte sich spezialisiert auf Schmuck, Kosmetik und Modeaccessoires. Die Passiva belaufen sich 729.000 Euro.

• Wien Mariahilferstr., Mariahilferstr. 118

• Vösendorf SCS Eingang 2 Gallerie 118/ Top 220 Westfield

• Graz Herrengasse, Herrengasse 13

• Wien Femina, Kärtnerstr. 2

• Salzburg Europapark, Europark Top 88

• Klagenfurt Südpark, Südpark 1 (LE 2028)

• Wien Donauzentrum, Donauzentrum

• Wien Capistrangasse, Capistrangasse 5

• St. Pölten Traisenpark, Traisenpark Top 108 C

• Seiersberg, Shopping City Seiersberg, 1-9

• Wien HBF BahnhofCity, Bahnhofcity Wien West, Top U1 39

• Wien Millenium City, Millennium City

• Gerasdorf, G3 Shopping Resort Gerasdorf

• Linz Plus City, Plus-City, Top 23, AT-4061 Pasching

Grund der Pleite

Laut KSV1870 führten Umsatzrückgänge aufgrund des verstärkten Wettbewerbs durch E-Commerce-Anbieter sowie hohe Zölle zur Pleite. Außerdem sei das in den USA eingeleitete Chapter-11-Verfahren (ein Sanierungs- oder Reorganisationsverfahren für US-Unternehmen) für die Insolvenz verantwortlich.

Fortführung möglich?

„Nähere Informationen über eine allfällige Fortführung des Unternehmens liegen uns derzeit nicht vor. Der Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob eine Fortführung möglich ist oder das Unternehmen zu schließen sein wird“, sagt Alexander Greifeneder vom KSV1870.