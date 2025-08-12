Einpark-Depp befördert anderen Autofahrer auf Intensivstation

Unbedingt in eine Parklücke in einer engen Gasse in Ottakring wollte ein 64-Jähriger seinen Kleinwagen abstellen. Dabei übersah er einen anderen Autofahrer, der gerade Sachen aus dem Kofferraum sein Autos holte und rammt ihn voll.

Wien. Zu dem misslungenen und letztlich tragischen Einparkmanöver eines 64-jährigen Autofahrers kam es Montagabend in der Paletzgasse im 16. Bezirk nahe der Vorortelinie. Der Mann hatte mit seinem Pkw mit Automatikgetriebe (die Schaltung ist bei diesem Modell ein Drehregler am Lenkrad) gegen 20.00 Uhr versehentlich den Vorwärts- statt den Rückwärtsgang eingelegt - gibt er zumindest nach eigenen Angaben an. Die Folgen waren jedenfalls verheerend.

Unfallverursacher war betrunken

Ein 73-Jähriger, der just in diesem Moment in der Parklücke stand und am Kofferraum seines abgestellten Fahrzeuges hantierte, wurde voll von hinten von dem anderen Pkw erfasst und gegen sein eigenes Auto gedrückt und eingeklemmt. Dabei wurde der Senior lebensgefährlich verletzt und von der Berufsrettung in ein Spital gebracht, bestätigt die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Bei dem Lenker wurde eine Alkoholisierung von 0,6 Promille festgestellt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 64-Jährige wurde wegen (grob) fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die weiteren Erhebungen aufgenommen. Das Opfer liegt auf der Intensivstation.