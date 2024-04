Plan: So will SPÖ Ärzte-Termine "garantieren"

Das SPÖ "Herz & Hirn"-Konzept vorab auf oe24. Fachärztetermine gesetzlich nach Vorbild von Schweden und Dänemark garantieren.

Beim SPÖ-Parteirat in Wieselburg will SPÖ-Chef Andreas Babler die „24 Ideen“ aus „24 Expertengruppen“ präsentieren. Dabei geht es um Konzepte für Gesundheits- bis Sicherheitspolitik, an dem freilich auch SPÖ-Klubchef Philipp Kucher beteiligt war.

© oe24 ×

SPÖ: Parteirat legt sich auf Babler fest

Babler: "Kickl fällt vom hohen Ross"

SPÖ fordert die schwarz-blaue "Patienten-Milliarde"

oe24 präsentiert das Gesundheitskapitel vorab: Die Roten fordern, die von „Schwarz-Blau“ einst versprochene „Patienten-Milliarde“.

Medizin-Studienplätze verdoppeln

Zudem wollen sie die Medizin-Studienplätze – aufgrund des Ärztemangels – verdoppeln. Eine „echte Pflegeoffensive“ wird versprochen.

Konkreter Plan für "Zwei-Wochen-Frist für Fachärzte"

Erstmals erklären die Roten wie sich sich ihr Konzept der Facharzt-Termin-Garantie vorstellen: Nach dem „Modell Schweden“ soll die „Wartezeit gesetzlich vorgeschrieben“ werden. Die SPÖ will eine Zwei-Wochen-Frist.

1450 soll Facharzt-Termin fixieren - notfalls in Privatspital

Sollte ein Patient nach einer Überweisung des Hausarztes nicht gleich einen Facharzt-Termin erhalten, soll die Hotline 1450 kontaktiert werden, die dann den Termin beschafft.

Ähnlich wie in Dänemark soll man dann Anspruch auf eine Behandlung in einem privaten Spital erhalten. Die Kosten müssten von der Krankenkasse getragen werden.

Babler: "Leuchtturmprojekte": Pensionen, mehr Polizisten und Klima-Transformationsfonds

Im oe24.TV-Interview hat Andreas Babler zudem "Leuchtturmprojekte" von "Klima-Transformationsfonds" bis Pensionen angekündigt. Dabei will die SPÖ, dass "nicht länger gearbeitet werden muss und auch ein Paket gegen Kinderarmut. Ebenfalls Teil des Experten-Papiers, wie Babler ankündigt: Die Forderung nach mehr Polizisten und mehr Integrationsmaßnahmen.