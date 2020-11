Polit-Hammer: Ursula Stenzel tritt aus FPÖ aus

Die ehemalige Bezirksvorsteherin der Wiener Innenstadt hat genug von der Politik. Sie kehrt zu ihren journalistischen Wurzeln zurück.

Wie ÖSTERREICH erfuhr, tritt Ursula Stenzel aus der FPÖ aus.Die ehemalige Bezirksvorsteherin der Wiener Innenstadt hat den Landesgeschäftsführer, Andreas Guggenberger, in einem Mail über ihr Vorhaben informiert, wie sie im Interview selbst bestätigte.Offiziell soll es dann am 15. Dezember beim Bundesparteivorstand werden. Die Gründe für Stenzels Polit-Aus und was die 75-Jährige jetzt noch vorhat, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!