Polit-Umfrage: Jeder Dritte will Kickl als Kanzler

FPÖ liegt weiter auf Platz 1 -aber ÖVP ist jetzt "nur" noch 3 % dahinter

Umfrage. Paukenschlag nach der brandneuen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 -Blau und Schwarz haben jetzt wieder eine Mehrheit im Nationalrat - beide Parteien konnten zulegen.

Die Umfrage (2.000 Befragte, 24.6.-25.6., max. Schwankungsbreite 2,2 %) zeigt, dass die FPÖ unter Parteiobmann Herbert Kickl 2 Punkte dazugewinnt und jetzt bei 27 % liegt. Die Freiheitlichen konnten kurz vor den Sommerferien also den Turbo zünden. Doch auch die Volkspartei konnte wieder zulegen. Nur noch ganz knapp hinter den Blauen folgt Kanzler Karl Nehammers ÖVP mit 24 %. Sie gewinnt einen Punkt dazu.

Sonntagsfrage © Lazarsfeld ×

Nur mit ÖVP oder FPÖ Mehrheit im Nationalrat

Koalition. Gemeinsam hätte Blau-Schwarz so wieder eine knappe Mehrheit im Nationalrat. SPÖ, Grüne und Neos kommen gemeinsam derzeit nur auf 40 %. Das bedeutet: Entweder die ÖVP oder die FPÖ müssen nach aktuellem Stand an einer Regierung beteiligt werden.

SPÖ. Bei der EU-Wahl holte die SPÖ unter Parteichef Andreas Babler den dritten Platz. Jetzt sackte sie in der Sonntagsfrage weiter ab. Liegt jetzt bei 21 %, sie verliert einen Prozentpunkt.

Die Grünen haben sich bei 10 % stabilisiert. Verloren haben dafür die Neos, die um einen Punkt zurück auf 9 %zurückfallen.

Die Bierpartei rund um Dominik Wlazny wäre mit 5 %noch im Parlament, verliert aber 1 Punkt.

Kanzlerfrage © Lazarsfeld ×

Kanzlerfrage. In der Kanzlerfrage führt Herbert Kickl mit 30 % (+3) - also knapp jeder Dritte will ihn als Regierungschef. Hinter ihm ÖVP-Chef Karl Nehammer bei 21 % (-2). Platz 3 geht an SPÖ-Chef Andi Babler mit 16 %(-1).