Mr. Message Control: Gerald Fleischmann wird jetzt just Nehammers Kommunikationsstratege.

Überraschung. Dass der 49-jährige Gerald Fleischmann das Kommunikationsgeschäft beherrscht, ist ebenso Fakt wie der Umstand, dass seine Bestellung zum neuen ÖVP-Kommunikationschef eine Überraschung ist. Immerhin bemühte sich VP-Chef Karl Nehammer zuletzt um den Anschein der Distanzierung von Sebastian Kurz und diversen Affären. Fleischmann wiederum gehörte seit Stunde null zum innersten Kreis von Kurz, galt als „Mister Message Control“, der maßgeblich am Aufstieg von Kurz mitbeteiligt war. Und: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt auch gegen ihn.

Jetzt kehrt er dorthin zurück, wo er bereits 2007 war: in der ÖVP-Parteizentrale. Offiziell freilich unter VP-Generalsekretär Christian Stocker.

VP-Kreise berichten aber, dass Nehammer selbst „Fleischi“ – so sein Name in der Partei – gefragt habe. Dem habe er nicht widerstehen können. Und die Ermittlungen? Er wolle „nicht 5 Jahre bis zum Ende des Verfahrens warten, sondern arbeiten und seinen Beitrag leisten“, so Fleischmann im kleinen Kreis.