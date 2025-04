Mahrer tritt zurück - Markus Figl soll geschlagene ÖVP übernehmen

Ab 16 Uhr berät das Wiener ÖVP-Präsidium über die Zukunft von ÖVP-Chef Karl Mahrer, der zurücktreten wird.

Die ÖVP hat am Montag nach der verheerenden Wahlschlappe die Rollläden heruntergelassen, keiner will was sagen. Kein Wunder: Mehr als die Hälfte der Stimmen haben die Schwarzen am Sonntag mit ihrem Parteichef Karl Mahrer verloren, heute wird sich entscheiden, ob nach Auszählung der letzten Wahlkarten auch von den NEOS überholt wird und künftig die kleinste Rathauspartei ist. Damit ist aber auch der "FPÖ-Light-Kurs", mit dem Mahrer versuchte, den Stimmenabfluss in Richtung Blaue zu bremsen, spektakulär gescheitert. Im Gegenteil haben Mahrer und sein Parteisekretär Peter Sverak die Themen der FPÖ noch mittransportiert und so den FPÖ-Erfolg gesichert.

Sofort begann die Obmann-Debatte

Ob Mahrer heute die Konsequenzen ziehen und zurücktreten wird, ließ er am Wahlabend offen - am Montag war das dann fix. Der 70-Jährige wird ja demnächst auch noch als Angeklagter vor Gericht stehen. Ein ÖVP-Urgestein - Seniorenchefin Ingrid Korosec - hatte bereits verlauten lassen, dass es jetzt "keine Tabus" geben kann. Und auch der mächtige Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck wollte den AABler Mahrer lieber heut als morgen loswerden.

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP). © Stadt Wien photonews.at/G. Schneider ×

Figl soll es werden

Doch das Angebot möglicher Nachfolger ist überschaubar: Erste Adresse war an sicj der gerade wieder gewählte Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch. Er ist Wirtschaftsbündler und gilt als Ruck-Mann. Er hat allerdings einen machtvollen und prestigeträchtigen Job. Den hat aber auch der Chef der City, Markus Figl - er soll dem Vernehmen nach auch Mahrer-Nachfolger werden.

Daneben waren zwei Proponenten der Jungen VPÖ gehandelt worden, Bundespartei-Generalsekretär Nico Marchetti hat seinen Job in der Lichtenfelsgasse gerade erst übernommen, er hat wenig Drang in die Lokalpolitik verspüren. Bliebe Harald Zierfuß, der sich mit Mahrer beherzt in den Wahlkampf geworfen hat - er galt aber als zu leichtgewichtig.

Ab 16 Uhr wird all das beraten - angeblich soll schon um 18 Uhr alles klar sein.