SPÖ in allen Bezirken top, ÖVP in allen im Minus

Der klare erste Platz der SPÖ sowie die starken Stimmenzuwächse der FPÖ bei der Wiener Gemeinderatswahl vom Sonntag spiegeln sich auch in den Bezirksergebnissen wider.

Die SPÖ war in allen 23 stärkste Partei, in acht Bezirken verzeichnete sie Stimmenzuwächse. Die FPÖ konnte in allen Bezirken zusätzliche Stimmen lukrieren. Die massiven ÖVP-Verluste zeigten sich etwa auch darin, dass die Volkspartei in dreizehn der Bezirken auf unter zehn Prozent zu liegen kam.

Die SPÖ kam in acht Bezirken auf mehr als 40 Prozent, in allen lag sie bei mehr als 30 Prozent. Stimmenstärkster SPÖ-Bezirk war Wien-Brigittenau mit 43,7 Prozent, bei einem Minus von 4,4 Prozentpunkten. Den größten Stimmenzuwachs erzielte die SPÖ in Wien-Josefstadt mit +3,0 Prozentpunkten (Ergebnis: 35,9 Prozent).

In 15 Bezirken verlor die SPÖ Stimmen, blieb aber dennoch überall vorne. Am schwächsten schnitt die Partei im 1. Bezirk ab (mit 30,8 Prozent ab (+1,4 Punkte). Den größten Verlust fuhr sie in Wien-Favoriten ein, wo das Minus 5,4 Prozentpunkte betrug (43,0 Prozent).

FPÖ überall im Plus

Die FPÖ legte überall zu und schaffte es in zwei Bezirken auf über 30 Prozent. Stimmenstärkster Bezirk war Wien-Simmering mit 33,6 Prozent, das ist ein Plus von 18,8 Prozentpunkten. Den größten Stimmenzuwachs erzielte die FPÖ in Wien-Floridsdorf mit 20,3 Prozentpunkten (Ergebnis: 30,1 Prozent). Am schwächsten performten die Blauen in Wien-Neubau mit 9,0 Prozent (+5,7 Prozentpunkte).

Die Grünen konnten in vier Bezirken zulegen. In zehn Bezirke kamen die Grünen auf mehr als 20 Prozent. Stimmenstärkster Bezirk war Wien-Neubau mit 27,6 Prozent, das ist aber ein Minus von 2,1 Prozentpunkten. Den noch größten Stimmenzuwachs erzielten die Grünen in Wien-Donaustadt mit 0,4 Prozentpunkten, sie kamen dort auf 9,5 Prozent. In 19 der Bezirke verlor die Öko-Partei Stimmen, allerdings wie im Gesamtergebnis nur minimal. Den größten Verlust fuhr sie in Wien-Innere Stadt ein, wo das Minus 3,2 Prozentpunkte betrug (Ergebnis: 12,2 Prozent). Am schwächsten performten die Grünen in Wien-Simmering mit 5,87 Prozent (-0,82).

Die NEOS, die in Summe mit +2,5 Prozentpunkten klar zulegten, verzeichneten wie die Blauen in allen 23 Bezirken Stimmenzuwächse. Stimmenstärkster Bezirk war Wien-Innere Stadt mit 16,6 Prozent. Dort erzielten sie auch das größte Plus (+4,7). Das schwächste Ergebnis der Liberalen gab es in Wien-Simmering mit 5,5 Prozent (+1,3).

ÖVP überall im Minus, nur im 1. Bezirk über 20 Prozent

Die ÖVP, die mit minus 10,7 Prozentpunkten insgesamt ein Rekord-Minus verzeichnen musste, verlor in allen Bezirken deutlich - und zwar zwischen 7,5 und 13,6 Prozentpunkten. In nur einem Bezirk kam die ÖVP auf mehr als 20 Prozent: In der Inneren Stadt erreichte man 22,1 Prozent, wobei es auch hier ein sattes Minus von 11,8 Prozentpunkten setzte. In dreizehn der Bezirke kam die Volkspartei auf weniger als zehn Prozent. In zwölf Bezirken betrug der Verlust mehr als zehn Prozentpunkte. Am schwächsten schnitten die Türkisen in Wien-Simmering ab (6,3 Prozent).