Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Insider

ÖVP Tausch-Plan

Regierung: Machtkampf um Gesundheit & Bildung

Von
16.10.25, 14:38
Teilen

Warum die ÖVP-Länder plötzlich die Kompetenz für Gesundheit - Spitäler - an den Bund und die Gesundheitskasse abgeben wollen. Und warum die SPÖ dagegen ist. 

Eigentlich hatte ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker in Sommer-Interviews – etwa in jenem von oe24.TV – angekündigt, dass die Regierung im Oktober Konzepte für Reformen in Sachen Gesundheit und Bildung präsentieren werde. 

Der für die Verwaltungsreform zuständige Staatssekretär der Neos, Sepp Schellhorn, wiederum hatte gar einen Herbst-Ministerrat dazu versprochen.
Beide Ankündigungen bleiben derzeit unerfüllt. Und das hat einiges mit ziemlichen Spannungen im Hintergrund zu tun.

Rote und Schwarze: "Natürlich wird gestritten"

„Natürlich wird gestritten“, bestätigen inoffiziell Rote wie Schwarz-Türkise. Vor allem in Sachen Gesundheit und Bildung seien ÖVP und SPÖ meilenweit voneinander entfernt: 

Die ÖVP-Landeshauptleute – von Johanna Mikl-Leitner abwärts – über die ÖVP-Gemeinden bis zur Bundespartei wollen die Gesundheits-kompetenzen erstmals tatsächlich an den Bund übergeben. Dieser müsse dafür auch für die Finanzierung sorgen, die sowohl Länder als auch Gemeinden überfordere. 

ÖVP will Zentralisierung der Gesundheit

An sich war die Zentralisierung des Gesundheitssystems - etwa Spitäler - eine alte Forderung von Ärzten und Sozialdemokratie. Jetzt hat sich das Blatt aber gewendet. Die SPÖ-Länder – speziell Wien und Burgenland – lehnen die Abgabe der Kompetenzen im Gesundheitswesen an die österreichische Gesundheitskasse ab. Diese ist derzeit ÖVP dominiert.  Wiens Bürgermeister Michael Ludwig schlägt als Kompromiss daher die "Gesundheitsregionen" vor. 

Nur wie soll der Bund diese Milliardenkosten überhaupt stemmen? Durch ein Tauschgeschäft – so zumindest die ÖVP-Idee. Sie wollen die Bildung vom Bund – also jene Teile, die nicht in Länderhand sind – auf Länder und Gemeinden verteilen. Diese Kosten würden dann sie übernehmen. 

Diesen Tausch lehnen wiederum die Neos ab. Zumindest in Sachen Gesundheit drängt allerdings die Zeit in Sachen Reform …

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden