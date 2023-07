Rote Intrigen: Wer weiter für "Kanzler-Kandidat Doskozil" kämpft

Doskozils Prätorianer wollen nun Babler mürbe machen. Und ernten Widerstand einstiger Verbündeter.

Fast ein Monat hat die „Schrecksekunde“ der roten Hardcore–Fans von Hans Peter Doskozil gedauert. Andreas Babler als SPÖ-Chef können sie aber offensichtlich immer noch nicht verdauen. Und wollen dort ansetzen, wo sie gegen Pamela Rendi-Wagner aufgehört hatten. Statt Projekt Löwelstraße ist jetzt Projekt Spitzenkandidat – oder wie sie es nennen, „Projekt Scholz“ – am Laufen.

„Dosko selber“ gehe „mit seiner Niederlage besser um als sein politisches Umfeld“, sagt ein früherer Fan des Burgenländers. Seine Prätorianer hätten die Hoffnung auf „Dosko an der Spitze“ immer noch nicht aufgegeben. Ähnlich „wie es in Deutschland mit Olaf Scholz der Fall war, soll Babler Vorsitzender bleiben, und Dosko übernimmt die Kanzlerkandidatur“, sei der Plan. Diese Gruppe sei freilich weit kleiner als vor dem Kampfparteitag im Juni. Die meisten früheren Doskozil-Unterstützer warnen schließlich mittlerweile davor weiter zu zündeln, „weil unsere Funktionäre und Mitglieder jetzt Ruhe und Geschlossenheit wollen und sie auch Doskozil damit ruinieren“. Wie auch immer.

Neue Gerüchte gegen Babler

Gestartet wurde das „Dosko Projekt“ jedenfalls im alten Stil mit neuerlich wilden Gerüchten um die Mitgliederbefragung. Über den Trend wurde lanciert, dass Babler in Wirklichkeit Dritter geworden sei. Das oe24 vorliegende Protokoll der Wahlkommissionssitzung zeigt allerdings, dass diese Behauptung mehr Intrige als Realität ist. Während Vertreter des Doskozil-Lagers streuten, dass über 700 ungültige Stimmen an Pamela Rendi-Wagner nicht einberechnet wurden, waren das in Wirklichkeit 248 Stimmen, die zu spät abgegeben wurden, also nicht mehr eingerechnet werden konnten.

91 stimmten nach dem gültigen Zeitraum noch für Doskozil, 44 für Babler und 26 für keiner der Genannten. 217 Stimmen waren ungültig, weil der Barcode abgetrennt wurde – damit konnte nicht sichergestellt werden, dass diese Personen nicht schon einmal gewählt hatten. An wen sie theoretisch ergangen wären, ist im Protokoll nicht ersichtlich, aber Mitglieder der Wahlkommission sagen oe24, dass es Stimmen „für alle drei waren, auch wenn viele Rendi-Wagner betroffen“ hätten. Das „wurde jetzt falsch erzählt, um Babler zu delegitimieren und schon wieder Doskozil zu pushen“, glaubt ein enervierter SPÖ-Funktionär.

„Noch einmal lassen wir Querschüsse nicht zu“

Dass kurz darauf der burgenländische Bundesrat Günther Kovacs sämtliche Inhalte von Babler kritisierte, war wohl der bewusste zweite Streich.

Aber: In der SPÖ regt sich massiver Widerstand gegen diese jüngsten Querschüsse. Oberösterreichs SPÖ-Chef Michael Lindner – vor dem Parteitag für Doskozil – appellierte am Sonntag sogar via Twitter Bablers „Team ohne Zurufe arbeiten zu lassen“. „Noch einmal werden wir nicht Jahrelang zuschauen“, formuliert es ein anderes SPÖ-Präsidiumsmitglied, der sich auf einen heißen Herbst einstellt, schärfer.

Doskozils „Kickl–Karte“. Mit wirklicher Ruhe rechnet freilich kaum einer in der SPÖ. Die Doskozil-Truppe arbeite zudem erneut mit Umfragen und kolportiere in der SPÖ, dass die FPÖ „über 30 Prozent schaffen“ werde, wenn Babler Spitzenkandidat bleibe. Tatsächlich liegt die FPÖ in Umfragen zwar auf Platz 1, von über 30 Prozent kann aber keine Rede sein. Zudem käme laut Meinungsforschern auch Doskozil nicht auf mehr Prozent als Babler. Im Gegenteil.

Im Moment liegt die SPÖ in mehreren Umfragen auf Platz 2. „Sollte ein neuerlich offener Streit in der SPÖ ausbrechen, wären wir hin“, zeigen sich mehrere Sozialdemokraten, die am SPÖ–Parteitag noch Doskozil gewählt hatten, realistisch. Und sagen Richtung Doskozil: „Wir werden uns sicher nicht selbst sprengen“.

Genau auf dieses Szenario hofft freilich die ÖVP und kolportiert eifrig, dass sie „fürchten, dass uns Babler noch vor der Wahl abhanden kommt“.

Offiziell konzentriert sich die burgenländische SPÖ übrigens „ganz auf das Burgenland“. Na dann.