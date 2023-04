× Warum Kern seinen Ex-Feind Doskozil stützt

Wochenlang wurde am Auftritt von Kern und Doskozil gebastelt.

Der Meinungswechsel. Sie sei „menschlich enttäuscht“ von Christian Kern, hatte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bereits am Dienstagabend im oe24.TV-Interview gesagt. Erst seit gestern ist offiziell, was sehr viele Rote und Politik-Insider freilich seit Langem wussten: Der Ex-SPÖ-Kanzler unterstützt als einziger Ex-Regierungschef – Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann haben sich für Rendi-Wagner ausgesprochen – Hans Peter Doskozil für die SPÖ-Spitze.

Seit Wochen wurde an einem Auftritt von Kern – dieser wird am Donnerstag im Burgenland stattfinden – gebastelt. Mehrere politische Freunde wollten Kern freilich noch davon abhalten, seinen einstigen Erzfeind zu unterstützen. Von 2017 bis 2021 redete der burgenländische Landeshauptmann schließlich ähnlich über Kern wie in den letzten Jahren über Rendi-Wagner.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Offiziell gibt der „Erfinder“ der heutigen Parteichefin – 2018 hatte Kern sie vorgeschlagen, um Doskozil an der SPÖ-Spitze zu verhindern – an, dass er glaube, dass Doskozil am ehesten Blau-Schwarz verhindern könne.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Sämtliche Ex-Mitarbeiter bei Doskozil

Allianz. Kern-Kenner glauben aber, dass er „vor allem auf Pam angefressen ist, weil sie sich von ihm emanzipiert“ habe. Zudem habe er mit der Politik noch nicht abgeschlossen. Sämtliche früheren Kern-Mitarbeiter sind jetzt jedenfalls direkt oder indirekt für Doskozil tätig. Sie haben auch den gemeinsamen Auftritt geplant.