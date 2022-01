Positiv auf Corona getestet: So geht es Nehammer

Jetzt hat es auch Bundeskanzler Karl Nehammer erwischt: positiver Covid-Test.

Wien. Schockmoment im Kanzleramt: Karl Nehammer wurde am Freitag positiv auf Covid-19 getestet. Der ÖVP-Kanzler war am Dienstag aus dem Urlaub in Kärnten zurückgekehrt und hatte noch am Mittwochnachmittag einen routinemäßigen PCR-Test mit negativem Ergebnis gemacht. Mit seinem Urlaub habe die An­steckung, so sein Sprecher, nichts zu tun. Die Infektion erfolgte demnach am Mittwochabend im Kontakt mit einem Polizisten des Sicherheitsteams. Der Mann war positiv auf Covid-19 getestet worden. Dieses Ergebnis lag eben auch erst Freitag vor.

Dreifach geimpft. Nehammer hat keine Symptome – und kann auf einen milden Verlauf hoffen, er ist dreifach geimpft. Der Kanzler befindet sich aktuell in Heimquarantäne, führt seine Amtsgeschäfte per Video und Telefon. Alle Termine mit Personenkontakt wurden sogleich gestrichen. Nehammers Ehefrau und seine Kinder wurden gestern negativ getestet.

Alle, zu denen ich seit gestern Kontakt hatte, wurden & werden gerade verständigt. In den gestrigen Beratungen habe ich durchgehend FFP2-Maske getragen bzw. Sicherheitsabstände eingehalten. Natürlich bin ich 3-fach geimpft & damit bestmöglich vor einem schweren Verlauf geschützt. — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 7, 2022

Mückstein begab sich ­sofort in Selbstisolation

Brisant: Nehammer nahm am Donnerstag nicht nur an der großen GECKO-Besprechung im Kanzleramt mit an die 20 Personen (und der halben Regierung) teil, sondern auch an einer Pressekonferenz. Zwar waren die Teilnehmer in beiden Fällen durch Plexiglasscheiben getrennt, auch trug man FFP2-Maske. Doch wenn jemand das Wort ergriff, wurde die Maske abgenommen – Omikron hätte da durchaus eine Chance. Kein Wunder, dass sich der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein umgehend in Selbstisolation begeben hat.

Apropos Omikron – ob Nehammer an dieser neuen Variante erkrankt ist, war zu Redaktionsschluss noch unklar. Laut seinem Sprecher war die Sequenzierung noch im Gange.

Übrigens: Die ersten Genesungswünsche kamen von FPÖ-Chef Herbert Kickl – Nehammer solle jetzt daheim über die Impfpflicht nachdenken …

Halbe Regierung und GECKO-Chefs in Selbstisolation

Der Kanzler war schon positiv, als er Donnerstag die neuen Covid-Regeln präsentierte.

Wien. Die halbe Regierung und die Spitzen der Corona-Sonderkommission GECKO gehen jetzt in Selbstisolation. Am Konferenztisch mit Kanzler Nehammer saßen bei der GECKO-Sitzung am Donnerstag auch Vize Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretärin Andrea Mayer, Nehammers Kabinettschef Markus Gstöttner sowie die GECKO-Chefs Katherina Reich und Generalmajor Rudolf Striedinger. Zwar hatten alle Masken auf und es gab Glaswände zwischen den Politikern. Aber: Zumindest bei der Pressekonferenz nahmen alle Teilnehmer ihre Masken beim Sprechen ab.