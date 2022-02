Regierung schickt Krisenteam in die Ukraine

Kanzler Nehammer hat die sofortige Entsendung eines österreichischen Krisenteams veranlasst.

Wien die Regierung in einer Aussendung mitteilte, setzt sich das Team aus sieben erfahrenen Mitarbeitern des Außenministeriums, Innenministeriums (Spezialisten des Einsatzkommando Cobra) und Verteidigungsministeriums zusammen und ist bereits auf dem Weg nach Kiew.

Aufgabe des Krisenteams ist die Unterstützung der Mitarbeiter der österreichischen Botschaft bei der Krisenbewältigung in Bezug auf Logistik und Sicherstellung der Kommunikationskanäle sowie die Verbesserung des Lagebilds. Außerdem sollen die Mitglieder des Krisenteams die Auslandsösterreicher sowie österreichische Reisende bei ihrer Ausreise unterstützen.

„Wir treffen alle Vorkehrungen, um Österreicherinnen und Österreicher zu schützen und ihnen eine sichere Ausreise zu ermöglichen. Die

Entsendung dieses Krisenteams ist eine Maßnahme, um alle Landsleute, die die Ukraine verlassen wollen, dabei zu unterstützen. Die Situation ist ernst, die Lage kann jederzeit weiter eskalieren. Ich erneuere meinen Appell an die russische Regierung, all ihre Möglichkeiten einzusetzen, um die Spirale der Gewalt zu stoppen und die Kampfhandlungen zu beenden", so Nehammer.