Regierung stürzt in Umfragen ab - kann Nehammer die ÖVP noch retten?

Ein Kommentar von Wolfgang Fellner.

Bisher war es üblich, dass sich in Krisenzeiten – vor allem bei Krieg – die Wähler verstärkt der Regierung und dem Kanzler zugewandt haben. Die Menschen hoffen auf Stabilität.

Deshalb haben sich Karl Nehammer und die ÖVP von den neuen Umfragen ein klares Plus erwartet. Doch es kommt anders:

In der neuesten Umfrage von Unique Research stürzt die ÖVP dramatisch ab. Nur noch 22 % der Österreicher würden ÖVP wählen, das sind 15 % weniger als bei der letzten Nationalratswahl (37 %). Die Grünen würden nur noch 11 % der Stimmen erhalten statt 14 % bei der letzten Wahl. Klarer Umfrage-Gewinner ist die SPÖ, die mit 29 % schon an der 30-%-Marke liegt. Weniger deutlich sind die Gewinne der FPÖ, die mit 19 % unter den Erwartungen liegt. Sensationell dagegen die Impfgegnerpartei MFG, die mit 8 % in den Nationalrat kommen würde.

Für Karl Nehammer brechen dramatische Zeiten an: Weder das Ende der Impfpflicht noch seine engagierte Position in der Ukrainekrise und schon gar nicht sein Anti-Teuerungs-Bonus haben die Umfragewerte verbessert.



Nehammer muss dringend das Steuer herumreißen: Jetzt hilft nur ein kompletter Neustart bei seinem Team. Weg mit den Totalversagern wie Rauch oder Schramböck.

Dazu braucht Nehammer große Würfe – zum Beispiel die 1.500- Euro-Teuerungs-Gutscheine für jeden Haushalt für Sprit, Lebensmittel, Heizung.

Wenn Nehammer den Neustart im April nicht schafft, wird er stürzen. Ohne Rückhalt bei den Wählern kann niemand regieren.



Dann kommen Neuwahlen im September. Und da spricht derzeit alles für die SPÖ. Wenn der Trend so weitergeht, kann Pamela Rendi-Wagner den Sprung zur Kanzlerin schaffen. Sie hat die Kompetenz bei Corona. Sie hat die sozial besseren Vorschläge gegen die Teuerung. Sie hat mit Hanke, Katzian, Bures, Krainer und Co. auch das bessere Team.

Diese Regierung „hat fertig“.