Claudia Plakolm
© APA/JAKOB LANGWIESER

Wertestudie

94 % stimmen zu: Wer nicht Deutsch lernen will, "sollte woanders leben"

18.08.25, 18:00
Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) präsentiert am Dienstag die aktuellen Ergebnisse der Wertestudie. oe24 erfuhr bereits erste Details vorab. 

Am Dienstag ab 9 Uhr präsentiert Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit OGM-Forscher Johannes Klotz die aktuellen Studienergebnisse zum Zusammenleben in Österreich und welche Werte der Bevölkerung wichtig sind. Befragt wurden 1.006 Personen im Februar 2025. 

oe24 erfuhr bereits vorab erste Details. So stimmen etwa 95 Prozent der Aussage "Wer sich nicht bemüht, die grundsätzlichen Werte und Regeln in Österreich zu befolgen, sollte besser woanders leben" eher oder sehr zu. Ähnlich verhält es sich bei der Aussage "Wer sich nicht bemüht, die Landessprache zu lernen, sollte besser wo anders leben". Hier stimmten 94 Prozent eher oder sehr zu.

