Diensthandy: Teuerstes iPhone für Sozialministerin

Der Sozialministerin wurde für ihre Arbeit ein iPhone 16 Pro Max zur Verfügung gestellt, das derzeit teuerste Apple-Smartphone am Markt.

Nach den Dienstwagen-Aufregern wollte die Grünen-Abgeordnete Alma Zadić nun auch den Diensthandys der Ministerinnen und Minister mittels parlamentarischer Anfragen auf die Spur gehen. oe24 berichtete. Mittlerweile gibt es auch die erste Antwort und die kommt aus dem Sozialministerium.

Aus der Beantwortung geht hervor, dass die zuständige Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) ein iPhone 16 Pro Max nutzt, also das teuerste Apple-Smartphone, welches derzeit am Markt ist. Die Anschaffungs-Kosten beliefen sich auf 1.349 Euro, hinzu kommen jährlich 70 Euro (exkl. Ust.) für die Blackberry UEM Lizenz.

Das Smartphone wurde in Schumanns Amtszeit neu beschafft, da das persönliche Smartphone aufgrund der Mobile-Device-Strategie nicht in die IT-Umgebung des Ressorts eingebunden werden könne. Diese sehe die dienstliche Nutzung privat beschaffter Geräte nicht vor, heißt es in der Beantwortung. Den Kabinettsmitarbeitern Schumanns stehen übrigens iPhone 15 zur Verfügung.

Die Geräte wurden hinsichtlich "Supportanforderungen, Geräteeigenschaften und Einsatzdauer" ausgewählt. Die Beschaffungen seien sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig erfolgt.