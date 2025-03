Femizide: Frauenministerin fordert "Fußfessel für Hochrisikotäter"

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner sprach sich im oe24.TV-Interview für eine "Fußfessel für Hochrisikotäter" aus.

Erst gestern wurde die vierte Frau in diesem Jahr Opfer eines brutalen Femizids. Via Instagram zeigte sich Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) "tief betroffen". Es zeige, "wie dringlich wirksame Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen sind". Jeder Frauenmord sei einer zu viel. Man arbeite mit Hochdruck an einem "Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen".

Erst am Freitag bekräftige Holzleitner im oe24.TV-Interview die im Regierungsprogramm festgelegte "Fußfessel für Hochrisikotäter, um einerseits die Polizei bestmöglich zu unterstützen, aber auch um das Opfer bestmöglich zu unterstützen, dass sich jede Frau auch sicher fühlen kann." Andere Länder wie etwa Spanien hätten hier schon gut vorgearbeitet.