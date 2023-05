Gewessler will "autofreien Tag" wieder einführen

Im Umweltministerium werden drastische Maßnahmen diskutiert.

Wien. Die Topsecret-Pläne von Umweltministerin Leonore Gewessler sorgen weiterhin für Wirbel. Die Grünen-Politikerin will nicht nur die CO2-Steuer deutlich erhöhen, sondern auch den autofreien Tag wieder einführen. So sollen die Autofahrer in allen größeren Städten einen Tag im Monat ihren Wagen stehenlassen. Eine ähnliche Regelung gab es bereits in den 1970er-Jahren.

Notmaßnahmen sollen Klimaschaden begrenzen

Drosseln. Im grünen Umweltministerium werden noch weitere Notmaßnahmen für den Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) geschmiedet.

Tempo-Limit. Laut "profil" ist Tempo 90 auf Landstraßen angedacht. Ebenso: 30 km in allen Nebenstraßen in Ortschaften

Nur E-Autos. Ab 2027 könnten Neuzulassungen nur mehr für Pkws mit alternativem Antrieb erlaubt sein.

„Diese Maßnahmen sind Vorschläge des Klimarats der Bürger, der Überlegungen erarbeitet hat, wie Klimaziele erreicht werden können. Selbstverständlich kann der Klimarat diese Vorschläge im Rahmen der öffentlichen Konsultation auch in den NEKP einbringen“, heißt es aus dem Ministerium zu ÖSTERREICH. Was auch immer vorgeschlagen wird, auf die finalen Maßnahmen müssen sich der Kanzler und sein Vize einigen. Allerdings: VP-Kanzler Karl Nehammer sagte bereits in seiner „Rede zur Zukunft der Nation“, dass es Verbote beim Thema Auto nicht geben soll.