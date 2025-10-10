Alles zu oe24VIP
  oe24.at
  Inland
  Politik
  Regierung
Impfung
© Getty Images

Regierung

Dagegen können Sie sich jetzt gratis impfen lassen

10.10.25, 13:48
Die Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken sind ab 60 Jahren und für jüngere Risikopersonen ab November kostenlos. 

Das bestehende Gratis-Impfprogramm für Erwachsene mit den Immunisierungen gegen Influenza, Covid-19 und HPV wird damit wie angekündigt erweitert, teilte Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag mit. Die Impfstoffe gegen Gürtelrose und Pneumokokken werden direkt bei Ärzten erhältlich sein.

Korinna Schumann
© APA/HANS KLAUS TECHT

Die Impfung gegen Gürtelrose schützt vor einer Reaktivierung der Windpocken (Feuchtblattern), erläuterte Schumann. Sie verhindere chronische Schmerzen und sorge für die Reduzierung von Krankenstandstagen und eine Entlastung des Gesundheitssystems. Bei der Pneumokokken-Impfung gehe es um das Verhindern einer bakteriellen Lungenentzündung mit hoher Sterblichkeit bei schweren Verläufen. "Also Impfungen sind medizinisch sinnvoll und volkswirtschaftlich effizient und jeder Euro, den wir hier investieren, spart hohe Folgekosten", sagte Schumann.

