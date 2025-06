Grazer Amoklauf beschäftigt am Freitag auch die EU-Innenminister

Innenminister Gerhard Karner wird am Freitag in Luxemburg am Rat der EU-Innenminister teilnehmen.

Bei dem an sich routinemäßigen Treffen wird auch der Amoklauf in Graz mit 11 Todesopfern ein Thema sein. „Ich stehe seit Dienstagabend mit mehreren europäischen Amtskollegen im intensiven Austausch. Der schreckliche Amoklauf von Graz wird auch bei meinen Gesprächen im Rahmen des Rates der EU-Innenminister zentrales Thema sein. Ich möchte mich bei den vielen Amtskollegen für ihre Solidaritätsbekundungen in den letzten Tagen bedanken“, so Innenminister Gerhard Karner gegenüber oe24.

Erfahrungen anderer Länder nutzen

Österreich sei insbesondere an den Erfahrungen und Ableitungen anderer EU-Länder interessiert, die in den letzten Jahren Amokläufe gerade an Bildungseinrichtungen hatten.

Karner war bereits im Vorfeld des Treffens mit zahlreichen EU-Ministern in Kontakt. Diese drückten ihre Anteilnahme und Solidarität mit Österreich und den Angehörigen der Opfer aus, hieß es aus dem Innenministerium.

Auf der Tagesordnung des Treffens in Luxemburg stehen demnach unter anderem die Ukraine, die Situation im Schengenraum sowie die Arbeit an schnelleren Abschiebungen aus Europa.