Großer Auftritt: Meinl fliegt zu Rubio nach Washington

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist am Donnerstag nach Washington. Sie wird Wien als Verhandlungsort für den Atom-Poker mit dem Iran anbieten.

Die Außenministerin wird dort mit ihrem US-Amtskollegen Marco Rubio zusammentreffen, um aktuelle Themen wie die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten sowie den Zollstreit zu besprechen, teilte das Außenministerium mit. Die beiden hatten im Mai bereits miteinander telefoniert.

© Getty Images

Unter anderem erklärte Meinl-Reisinger dabei nach eigenen Angaben, dass Wien im Atomstreit mit dem Iran als Verhandlungsort zur Verfügung stehe.

Schon die zweite USA-Reise

In den USA selbst war Meinl-Reisinger kurz nach ihrem Amtsantritt im März bereits einmal. Sie startete in New York die österreichische Kampagne für einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat für die Periode 2027/2028 offiziell.

Zuletzt war Rubios demokratischer Vorgänger Antony Blinken im März 2024 in Wien. Dabei hatte er den damaligen Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) getroffen. Inhaltlich ging es um den Krieg im Gazastreifen, den Iran sowie Drogen. Blinken hatte angesichts der Opioidkrise in seinem Land an einer UNO-Drogenbekämpfungskonferenz in der Wiener UNO-City teilgenommen.