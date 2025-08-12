Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Hanke und Helmi
© BMIMI

Verkehrsminister

"Helmi" & Hanke starten Initiative für sicheren Schulweg

12.08.25, 06:00
Teilen

Verkehrsminister Peter Hanke startet gemeinsam mit KFV-Direktor Christian Schimanofsky sowie dem Kult-Maskottchen Helmi eine Initiative für mehr Kindersicherheit im Straßenverkehr. 

Der Schulstart steht wieder vor der Tür. Dementsprechend startet Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gemeinsam mit dem Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit, Christian Schimanofsky und dem Kult-Maskottchen "Helmi" eine Initiative für mehr Kindersicherheit im Straßenverkehr. "Jedes Kind hat das Recht auf einen sicheren Schulweg", so Hanke.

Für die Initiative wurde nun auch die Website verkehrssicherheit.gv.at ins Leben gerufen, die als zentrale Informationsdrehscheibe für Maßnahmen, Tipps und Aktionen rund um Verkehrssicherheit dienen soll. Zum Schulbeginn am 1. September wird außerdem die Aktion "Mein Schulweg" - ein bundesweiter Malwettbewerb - gestartet. Kinder können ihre Zeichnungen zum Schulweg bis 30. September per Mail an meinschulweg@bmimi.gv.at einreichen. Unter allen Einsendungen werden zehn Plüsch-Helmis sowie Reflektorbärchen verlost.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden