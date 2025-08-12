"Helmi" & Hanke starten Initiative für sicheren Schulweg

Verkehrsminister Peter Hanke startet gemeinsam mit KFV-Direktor Christian Schimanofsky sowie dem Kult-Maskottchen Helmi eine Initiative für mehr Kindersicherheit im Straßenverkehr.

Der Schulstart steht wieder vor der Tür. Dementsprechend startet Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gemeinsam mit dem Direktor des Kuratorium für Verkehrssicherheit, Christian Schimanofsky und dem Kult-Maskottchen "Helmi" eine Initiative für mehr Kindersicherheit im Straßenverkehr. "Jedes Kind hat das Recht auf einen sicheren Schulweg", so Hanke.

Für die Initiative wurde nun auch die Website verkehrssicherheit.gv.at ins Leben gerufen, die als zentrale Informationsdrehscheibe für Maßnahmen, Tipps und Aktionen rund um Verkehrssicherheit dienen soll. Zum Schulbeginn am 1. September wird außerdem die Aktion "Mein Schulweg" - ein bundesweiter Malwettbewerb - gestartet. Kinder können ihre Zeichnungen zum Schulweg bis 30. September per Mail an meinschulweg@bmimi.gv.at einreichen. Unter allen Einsendungen werden zehn Plüsch-Helmis sowie Reflektorbärchen verlost.