Heute sagt Kanzler (seine) Zukunft an

ÖSTERREICH zeigt vor der heutigen Kanzlerrede die Probleme der Zukunft.

Wien. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hält heute um 11 Uhr seine Rede „zur Zukunft der Nation“. Sie soll der Startschuss für einen Zukunftsplan „Österreich 2030“ sein, an dem Experten, Praktiker und Politiker vieler Bereiche mitwirken.

Krisen. Nehammer wird in seiner Rede den Krieg in der Ukraine und die Coronakrise ansprechen – beides fiel in sein erstes Kanzlerjahr.

Wahlkampf. Klar ist, Nehammer möchte viel länger Kanzler bleiben als nur bis 2024 – spätestens dann wird gewählt. Somit ist seine Rede auch eine Art Wahlkampfauftakt – im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg.



5 Punkte. ÖSTERREICH zeigt die 5 wichtigsten Zukunftsprobleme der Republik, die Nehammer jetzt lösen muss: