Nach verhindertem Attentat: Kanzler beruft Sicherheitsrat ein

Nachdem die Attentatspläne auf das Taylor-Swift-Konzert bekannt wurden, tagt am kommenden Dienstag der Nationale Sicherheitsrat.

Die SPÖ hatte es am Donnerstag gefordert - Karl Nehammer kommt dem Wunsch jetzt nach: Der Bundeskanzler hat für den kommenden Dienstag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats einberufen. Die Sicherheitsbehörden werden den Mitgliedern - in dem Beratungsgremium sitzen ja alle Parlamentsparteien - umfassend berichten.

Nehammer begründet die Sitzung so: "Terroristen zielen immer wieder auf Orte, die unsere Lebensfreude und Freiheit verkörpern, wie die Anschläge in Paris, Manchester und Moskau gezeigt haben. Wir alle erinnern uns an diese schrecklichen Ereignisse. Unsere Sicherheitskräfte konnten diesmal eine Tragödie verhindern. Die Bedrohung war ernst, die Anschlagspläne konkret. Die Folgen eines Anschlags wären unvorstellbar gewesen.“

Vor allem SPÖ und FPÖ wollten von der Regierung wissen, wann Innenminister Gerhard Karner von den Attentatsplänen erfahren habe und ob die Polizei nicht hätte rascher handeln können. Neben Nehammer und Karner gehören dem Sicherheitsrat u. a. Vizekanzler Werner Kogler sowie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an. Der Rat tagt streng geheim - die Sitzung beginnt am Dienstag um 20 Uhr.