Nehammer bringt belgischen Premier mit zum Opernball

Mit Alexander De Croo ist der belgische Premierminister Gast von Bundeskanzler Karl Nehammer beim Opernball. Vor dem Event zuvor soll es Gespräche geben.

Anlässlich des Wiener Opernballs empfängt Bundeskanzler Karl Nehammer den belgischen Premierminister Alexander De Croo in Wien. Bereits vor dem Ball soll es zwischen den beiden Politikern ein Arbeitsgespräch geben. Themen sollen etwa Migrations oder wirtschaftspolitische Fragen sein.

Nach dem Gespräch wird der belgische Premierminister De Croo gemeinsam mit Nehammer am Ball zugegen sein und in der Loge des Bundeskanzlers Platz nehmen. "Der traditionelle Opernball ist ein Aushängeschild Österreichs großartiger Kultur. Für uns als Bundesregierung wird es darüber hinaus vor allem ein Ball der Arbeit, der uns auch eine gute Gelegenheit für internationale Gäste und Gespräche bietet", so Nehammer.

Neben dem belgischen Premierminister Alexander De Croo, sind der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis als Gast von Integrationsministerin Raab, der Schweizer Bundesrat Guy Parmelin als Gast von Wirtschaftsminister Kocher und der deutsche Finanzminister Christian Lindner als Gast von Finanzminister Brunner zu Gast.