Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Wöginger Schumann
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Regierung

Pensionshammer: Das bekommen Sie im neuen Jahr wirklich

12.09.25, 10:23
Teilen

oe24 hat ausgerechnet, wie stark - oder besser gesagt schwach - die Pensionserhöhung wirklich ausfällt.

Seit Freitag 9 Uhr ist die Katze auch offiziell aus dem Sack: Die Pensionen steigen 2026 in Gesamtsumme nicht so stark, wie die berechnete Teuerung - oe24 hatte bereits vorab berichtet: Statt 2,7 % gibt es nur ein Plus von 2,25 %. Dabei wären auch die 2,7 % unter dem neueren Wert der Nationalbank für die Jahrespension gelegen, die Notenbanker rechnen jetzt übers Jahr gesehen sogar mit 3,5 %.

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) weist allerdings darauf hin, dass 71 % der Pensionisten die vollen 2,7 % erhalten. Nur: Eine Einigung mit den Pensionistenvertreterinnen konnte sie nicht verkünden - die blieben der Präsentation am Freitag denn auch demonstrativ fern. Das Budget wird damit entlastet, laut Schumann beträgt die Einsparung rund 350 Millionen Euro. Die volle Anhebung hätte 1,89 Mrd. Euro gekostet, jetzt sind es 1,54 Mrd. Euro.

Und so funktioniert die Anhebung

Alle Pensionen bis 2.500 Euro steigen demnach um 2,7 %. Bei Bezügen darüber gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro pro Monat.

Pensionstabelle
© oe24

Und jetzt auch noch die Beamten

ÖVP-Klubobmann August Wöginger sieht einen gerechten Abschluss. Er verwies darauf, dass trotz des Sockelbetrags ein Pensionist mit 3.000 Euro in absoluten Zahlen noch immer mehr bekomme als einer mit 2.000 und sieht daher die Staffelung als gerechtfertigt an. Von einem direkten Fingerzeig in Richtung Beamten-Verhandlungen wollte Wöginger auf Anfrage nicht sprechen. Er glaube aber, dass man angesichts der Gesamtsituation einen maßvollen Umgang auch in Richtung künftiger Abschlüsse gezeigt habe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden