So sieht das Home-Office des Kanzlers aus

Kanzler Stocker teilte auf Instagram einen Schnappschuss seines "Home-Office".

Nach seiner Rücken-Operation ging es für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins "Home-Office". Bereits vergangene Woche meldete sich der ÖVP-Politiker aus seinem provisorisch eingerichteten Büro zu Wort. Auch beim letztwöchigen Ministerrat war er per Video-Call aus seinem Esszimmer zugeschaltet.





Nun teilte Stocker einen Schnappschuss von seinem "Home Office". Neben einem Notizbuch, einem Tablet, Handy, Kopfhörer und Espresso stechen vor allem zwei XXL-Flaggen - eine Österreich, eine EU - hervor. Aber: "Nein, normalerweise stehen keine Flaggen in unserem Esszimmer", versichert der Kanzler.

Schon vergangene Woche rätselten einige Instagram-Nutzer, ob im Hause Stocker die XXL-Flaggen zur normalen Dekoration gehören. Jetzt ist das Geheimnis jedenfalls gelüftet.