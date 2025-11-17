Alles zu oe24VIP
Stocker Home Office
© Instagram / _stocker.christian

ÖVP-Stocker

So sieht das Home-Office des Kanzlers aus

17.11.25, 12:28 | Aktualisiert: 17.11.25, 14:07
Kanzler Stocker teilte auf Instagram einen Schnappschuss seines "Home-Office". 

Nach seiner Rücken-Operation ging es für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ins "Home-Office". Bereits vergangene Woche meldete sich der ÖVP-Politiker aus seinem provisorisch eingerichteten Büro zu Wort. Auch beim letztwöchigen Ministerrat war er per Video-Call aus seinem Esszimmer zugeschaltet. 

 


 

Nun teilte Stocker einen Schnappschuss von seinem "Home Office". Neben einem Notizbuch, einem Tablet, Handy, Kopfhörer und Espresso stechen vor allem zwei XXL-Flaggen - eine Österreich, eine EU - hervor. Aber: "Nein, normalerweise stehen keine Flaggen in unserem Esszimmer", versichert der Kanzler. 

Schon vergangene Woche rätselten einige Instagram-Nutzer, ob im Hause Stocker die XXL-Flaggen zur normalen Dekoration gehören. Jetzt ist das Geheimnis jedenfalls gelüftet.

