Rendi-Wagner konferierte mit Star-Virologen Drosten

SPÖ-Chefin plädiert für vorausschauende Planung.

Wien. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich am Mittwoch eine Stunde mit dem deutschen Star-Virologen Christian Drosten ausgetauscht. In dem Video-Gespräch waren die Covid-Entwicklung in Deutschland und Österreich, der Schulbereich und zukünftige Schwerpunkte der Corona-Teststrategie die Hauptthemen, berichtete die SP-Vorsitzende im Anschluss.

Über Details des "wissenschaftlichen Gesprächs" äußerte sich Rendi-Wanger nicht. Klar ist für sie aber, dass man nicht nur auf das Hier und Jetzt achten könne, sondern bei allen Maßnahmen auch vorausschauend planen müsse: "Das Virus wird uns noch länger begleiten." Politik dürfe niemals wissenschaftliche Fakten außer Acht lassen. Der regelmäßige Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus Medizin und Wissenschaft sei ihr daher - national wie auch international - ein wichtiges Anliegen, so die SPÖ-Chefin, die selbst Fachärztin für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin ist.