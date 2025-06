Rendi-Wagners Ehemann geht nach Rom

Michael Rendi ist der neue österreichische Botschafter in Italien. Der italienische Präsident Sergio Mattarella nahm Rendis Beglaubigungsschreiben an, wie das Außenministerium in Rom am Montag bekannt gab.

Der 61-jährige Rendi ersetzt Martin Eichinger, der ab 1. August Emil Brix als Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien ablöst. Brix stand seit 2017 an der Spitze der Bildungseinrichtung, er wird im Gegenzug neuer Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG). Eichtinger war erst vor einem Jahr zum neuen österreichischen Botschafter in Italien bestellt worden. Michael Rendi hatte im vergangenen August die Leitung der Botschaft in Tokio als Geschäftsträger übernommen. Zu Italien hat der Ehemann der früheren SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eine besondere Beziehung, verbrachte er doch seine ersten vier Lebensjahre in Triest.