Schlechter Verlierer: Doskozil verhagelt Bablers SPÖ-Tour

Während so gut wie alle SP-Landes-Parteichefs mit Babler auftreten, schießt einer wieder einmal quer.

Querschuss. Am Freitag ist es soweit: SPÖ-Chef Andreas Babler startet seine erste Österreich-Tour – er nennt sie "Comeback-Tour". Für die ersten Termine hat sich Babler freundliches Terrain ausgesucht: Mit einem Hybrid-VW-Bus geht es zuerst nach Kärnten. Landeshauptmann Peter Kaiser tritt heute mit Babler im Rahmen einer Pressekonferenz auf.

Während so gut wie alle SP-Landes-Parteichefs mit Babler auftreten, schießt einer wieder einmal quer: Burgenlands Landeschef Hans Peter Doskozil. Und: Dosko, der ja gegen Babler am Parteitag unterlag, erweist sich als schlechter Verlierer: Als Babler am Donnerstag betonte, es werde doch noch gemeinsame Termine im Burgenland geben, ließ Doskozil das offiziell dementieren: Wenn Babler im Land sei, werde er nicht da sein...