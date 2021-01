Sigi-Maurer-Prozess gegen Bierwirt: Jetzt kommt ''Willi''

Der Prozess Maurer gegen Bierwirt geht mit dem Auftritt von Wilhelm W. in die nächste Runde.

Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Sigrid Maurer fortgesetzt, die ein Bierwirt wegen übler Nachrede geklagt hat. Die Grüne Klubobfrau hatte dem Gastronomen unterstellt, ihr Ende Mai 2018 via Facebook obszöne Privatnachrichten geschickt zu haben, was Maurer selbst über ihren Twitter-Account publik machte.

OLG hob erstes Urteil auf

Maurer war im ersten Rechtsgang wegen übler Nachrede zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt worden. Das Wiener Oberlandesgericht (OLG) hob allerdings 2019 diese Entscheidung auf und ordnete eine Neudurchführung des Verfahrens an.

Ist "Willi" wirklich schuldig?

Nun überraschte der Bierwirt mit der Aussage, für die Nachrichten an Maurer sei ein gewisser „Willi“ verantwortlich, der in seinem Lokal die anstößige Nachricht abgeschickt und sich des Facebook-Accounts des Wirtes bedient habe. Man kann gespannt sein, ob jener Wilhelm W. der heute als Zeuge geladen ist, wirklich der „Schuldige“ ist – und ob er überhaupt zum Termin erscheint.