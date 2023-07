Sommer-Ministerrat – dann geht's in die Ferien

Im Bundeskanzleramt wird am Dienstag die Sommer-Pause der Politik unterbrochen.

Wien. Bis 20. September, bzw. Anfang Oktober schlummern die Parlamentskammern in der Sommer-Pause. In der Bundesregierung warten viele noch mit dem Urlaub – denn am Dienstag steht noch der traditionelle Sommer-Ministerrat auf dem Programm.

Normal. Anstatt wie in den letzten zwei Jahren in Niederösterreich, wird das Regierungs-Treffen ganz normal im Bundeskanzleramt stattfinden. Große Inszenierungen – wie im Schloss Reichenau oder in Mauerbach sind heuer nicht geplant. Danach wird es in der Spitzenpolitik ruhiger – Ferien stehen an.

Kanzler-Urlaub. So verabschiedet sich auch ÖVP-Regierungschef Karl Nehammer im August aus Österreich: Er fährt mit seiner Familie nach Griechenland auf Sommerfrische.