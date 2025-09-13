SPÖ-Streit um Pensionen eskaliert: "Nicht bei jeder Gelegenheit umfallen"

Die Kritik an SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler aus den eigenen Reihen wird lauter. Die Burgenländer werfen ihm vor, "bei jeder Gelegenheit umzufallen". Am Montag könnte der Streit beim SPÖ-Parteivorstand endgültig eskalieren.

Die geplanten Pensionserhöhungen sorgen für veritable Verstimmungen innerhalb der SPÖ. Am Freitag hatte die Regierung bekannt gegeben, dass nur den Pensionen bis 2.500 Euro die Inflation abgegolten wird. Bei Bezügen darüber gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro.

SPÖ-Fürst: "Babler zur Räson bringen"

Hinter den roten Kulissen kracht es bereits seit Tagen gewaltig. Nun stellt sich die erste Landespartei offen gegen SPÖ-Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler: "Jene politischen Kräfte, die Andreas Babler zum Parteichef gemacht haben, sind jetzt gefordert und in Verantwortung, den Parteivorsitzenden zur Räson zu bringen", so der burgenländische SPÖ-Klubchef Roland Fürst gegenüber oe24.

"Nicht bei jeder Gelegenheit politisch umfallen"

Fürst schießt scharf in Richtung der Bundesparteispitze: "Ziel muss es sein, die neuerlichen Pensionskürzungen noch zu verhindern und in Zukunft nicht bei jeder Gelegenheit politisch umzufallen. Gerade beim Thema Pensionen unterschätzen die Verantwortlichen in der Regierung die Auswirkungen bei den Menschen, die von der SPÖ diesbezüglich schwer enttäuscht sind. Hier steht die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie auf dem Prüfstand."

Massive Kritik aus Burgenland, Steiermark und NÖ - Gewerkschaft und Wien "irritiert"

Aus SPÖ-Kreisen ist zu hören, dass längst nicht nur die Burgenländer massive Kritik am Kurs von Babler äußern. "Auch in der Steiermark und Niederösterreich gibt es großen Unmut", so ein hochrangiger SPÖ-Insider. Selbst die Gewerkschaft und Wien, die bisher hinter Babler gestanden sind, habe das Vorgehen des Vizekanzlers vor den Kopf gestoßen. "Niemand war bei der Pensionsthematik eingebunden, unser Regierungsteam ist da von der ÖVP und den NEOS eiskalt ausgepokert worden", ärgert sich ein SPÖ-Vorstandsmitglied gegenüber oe24. Nachsatz: "Und Babler vertschüsst sich in der heißesten Phase nach New York, das geht einfach nicht."

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) in New York © instagram

Showdown beim Parteivorstand am Montag

Am Montag wird es in der SPÖ jedenfalls zum Showdown kommen: Am Vormittag tagt der rote Parteivorstand - das Pensionsthema soll dabei ganz oben auf der Agenda stehen ...