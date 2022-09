Fail: Landeshauptmann scheitert am Bierfass

Das Netz lacht über den verzweifelten Versuch von Landeshauptmann Drexler, ein Bierfass anzustechen.

Normalerweise ist ein Bierfass mit zwei oder drei Schlägen "angestochen" – beim steirischen Landeshauptmann Drexler dauerte der feierliche Akt beim "Aufsteirern" ein bisschen länger. Ganze 48 mal musste der ÖVP-Mann zuschlagen – sehr zur Belustigung der Zuseher.

Wie viele Schläge benötigt der Landeshauptmann Christopher Drexler für den Bieranstich? ???? pic.twitter.com/jelnvXBTx8 — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) September 19, 2022

Nach zwei coronabedingt abgespeckten Varianten wurde das "Aufsteirern" am Samstag wieder ganz normal gefeiert. Während der erste der beiden Veranstaltungstage traditionell zum Aufwärmen genutzt wird, pilgern am zweiten Tag die Massen nach Graz: 120.000 Besucher wurden am Sonntag gezählt.