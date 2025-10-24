Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP)
© APA/ERWIN SCHERIAU

Neuer Job

Steirischer Ex-LH Drexler verlässt die Politik

24.10.25, 13:19
Teilen

Christopher Drexler steigt aus der Politik aus  und wechselt in die Privatwirtschaft. 

Der frühere steirische Landeshauptmann Christopher Drexler verlässt die Politik, wie Drexler am Freitag der APA Meldungen steirischer Medien bestätigte. Bei der Landtagswahl im November 2024 hatte die ÖVP die erste Position und den LH-Sessel an die FPÖ und Mario Kunasek verloren. Drexler war seit Juli 2022 Landeschef gewesen, als er von Hermann Schützenhöfer übernommen hatte. Drexler wechselt in die Privatwirtschaft zur im Gesundheitsbereich tätigen Sanlas Holding.

Er werde noch an der Landtagssitzung am 25. November teilnehmen, um sich zu verabschieden. "Dann werde ich genau 25 Jahre im Landtag gewesen sein", sagte Drexler. Völlig überraschend kam der Rückzug nicht, Drexler hatte bereits nach der Landtagswahl 2024 einen solchen möglichen Schritt angekündigt, nachdem er noch das Koalitionsabkommen mit der FPÖ ausgehandelt hatte und dann eher unsanft von der Parteispitze weichen musste. Seine Nachfolgerin wurde Manuela Khom. Drexler wurde zweiter Landtagspräsident.

Im ÖAAB politisch groß geworden

Der im ÖAAB groß gewordene Politiker soll zumindest Ehrenobmann des steirischen ÖAAB bleiben, eine weitere politische Funktion soll es nicht geben. In der Sanlas Holding - sie betreibt Sanatorien und Pflegeheime - soll Drexler eine Führungsposition im Personalbereich und im Vertragspartner-Management einnehmen. Drexler war jahrelang Gesundheitsreferent in der steirischen Landesregierung und gilt als ausgesprochen versiert in Gesundheitsfragen.

Drexler hatte schon lange vor seiner Zeit als neunter steirischer Landeshauptmann seit 1945 als designierter Nachfolger des früheren Landeschefs Hermann Schützenhöfer gegolten. Der gebürtige Grazer wird als liberal eingestellt, rhetorisch versiert und umfassend gebildet beschrieben. Der Jurist Drexler war von 2003 bis 2014 Obmann des Landtagsklubs der steirischen Volkspartei, ehe er 2014 zum Landesrat aufstieg und von da an stets an der Seite von Schützenhöfer auch seinen eigenen politischen Werdegang vorantrieb. 2017 erhielt er sein Wunschressort, die Kultur, in dem sich der gebürtige Grazer - auch als Landeshauptmann. Lob gab es für Drexlers Kulturstrategie 2030.

Zur Person: Christopher Drexler wurde am 15. März 1971 in Graz geboren, hat vier Kinder und ist mit Iris Drexler verheiratet. Die Familie lebt seit Juli 2020 in Passail in der Oststeiermark. Drexler studierte 1989 bis 1995 Rechtswissenschaften und wurde bereits 1991 Landesobmann der Jungen ÖVP. Von da an führte ihn der Weg über den ÖAAB in Spitzenpositionen der steirischen Volkspartei.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden