Stelzer übernimmt Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz von Mikl-Leitner

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer will den Fokus auf Wirtschaft, Pflege und Gesundheitsversorgung legen

Mit Anfang Juli hat Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. Offiziell erfolgt die Staffelübergabe durch seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch in Linz. Thematisch will Stelzer den Fokus auf "Ankurbelung der Wirtschaft und bessere Rahmenbedingungen für die Pflege und die Gesundheitsversorgung" legen.

Wichtige Themen für Regierungsprogramm

Zur Halbzeit von Oberösterreichs Vorsitz findet am 29. September die Nationalratswahl statt, weshalb der Landeshauptmann schon angekündigt hat, darauf zu schauen, dass jene Themen, für die man "den Rahmen des Bundes" benötige, auch in das neue Regierungsprogramm kommen.

Da per Juli auch der Vorsitz in der Länderkammer nach Oberösterreich wechselt, werden an dem Medientermin am Mittwoch der neue Bundesratspräsident Franz Ebner sowie seine Vorgängerin Bundesrätin Margit Göll (beide ÖVP) teilnehmen.