Stimmung nähert sich einem Allzeit-Tief

Optimismus-Werte fast schon so niedrig wie im Jahr 2022

Die Stimmung in Österreich bleibt im Keller. Nur noch 27 % der Österreicher sind für die nächsten 12 Monate optimistisch – das ist noch einmal um 2% weniger als noch in der Vorwoche.

Umfrage: Kickl zieht davon

Das ist der niedrigste Wert seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 – damals waren nur 23% optimistisch. Demgegenüber stehen nunmehr aber bereits 53%, die pessimistisch in die Zukunft schauen (+3% zur Vorwoche).

58% sind überhaupt der Meinung, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Hauptthema bleibt die Teuerung: 73 Prozent sagen, dass die Teuerung für sie spürbar ist. Für 43% sind die hohen Preise sogar sehr spürbar. Nur 7% haben kein Problem mit der Teuerung.