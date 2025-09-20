Alles zu oe24VIP
Babler, Stocker, Meinl-Reisinger
© APA/HELMUT FOHRINGER

Optimismus-Werte

Stimmung nähert sich einem Allzeit-Tief

20.09.25, 08:00
Optimismus-Werte fast schon so niedrig wie im Jahr 2022

Die Stimmung in Österreich bleibt im Keller. Nur noch 27 % der Österreicher sind für die nächsten 12 Monate optimistisch – das ist noch einmal um 2% weniger als noch in der Vorwoche.

Das ist der niedrigste Wert seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 – damals waren nur 23% optimistisch. Demgegenüber stehen nunmehr aber bereits 53%, die pessimistisch in die Zukunft schauen (+3% zur Vorwoche). 

© oe24

58% sind überhaupt der Meinung, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Hauptthema bleibt die Teuerung: 73 Prozent sagen, dass die Teuerung für sie spürbar ist. Für 43% sind die hohen Preise sogar sehr spürbar. Nur 7% haben kein Problem mit der Teuerung.

