Umfrage: Kickl zieht davon

FPÖ mit 36 % weiterhin klar Erster, Dreier-Koalition hat keine Mehrheit

Keine guten Nachrichten für die Ampel-Regierung in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (2.000 Befragte, 8.9.-16.9.). Auch diese Woche hätten ÖVP, SPÖ und NEOS weiterhin keine Mehrheit mehr im Nationalrat. Alle drei Regierungsparteien zusammen kommen nur auf 47 Prozent.

FPÖ liegt schon 15% vor der ÖVP

Klar auf Platz 1 bleibt indessen weiterhin die FPÖ, die mit 36 Prozent in der Sonntagsfragen-Hochrechnung den gleichen Wert wie in der Vorwoche erreicht. Dabei dürften die Blauen laut Lazarsfeld-Präsident Werner Beutelmeyer durchaus noch „Luft nach oben haben“, wie er bei seiner Analyse auf oe24.TV erklärte. In den Rohdaten kann die FPÖ 2% zulegen.

ÖVP weit hinten. Die ÖVP liegt in der Hochrechnung bereits 15 % (!) hinter der FPÖ und kommt auf 21 Prozent. In den Rohdaten kratzt die ÖVP mit 12 % fast schon an der 10%-Marke.

Immer dramatischer sind die Umfragewerte auch für die SPÖ: In der Hochrechnung stagniert die Babler-Partei mit 18% weiterhin bei ihrem historischen Tiefststand. Noch schlechter sieht es in den Rohdaten aus, wo die SPÖ innerhalb von einer Woche 3% verliert und nur noch bei 14% liegt.

Die NEOS bleiben in der Sonntagsfrage mit 8% weiter klar hinter den Grünen, die immerhin auf 11% kommen.

Kickl bei 39%. Eindeutig fällt auch die Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft aus: Herbert Kickl würden laut Hochrechnung bereits 39% direkt zum Kanzler wählen (nicht hochgerechnet sind es 29%). Der amtierende Kanzler Christian Stocker liegt hingegen nur noch bei 18% und verliert gegenüber der Vorwoche sogar 1%. Andreas Babler würden überhaupt nur 15% direkt zum Kanzler wählen (nicht hochgerechnet 10%).

47% sind mit Dreier-Koalition unzufrieden

Fast jeder Zweite (47 Prozent) ist mit der Performance der Regierung unzufrieden, nur 27 % sehen die Dreier-Koalition positiv.