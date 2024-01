Stinkefinger: Maurer klagt "grünen" Verein

Grünen-Klubobfrau Maurer schaltete eine Anwältin ein.

Gericht. Das berühmte Foto, auf dem die spätere Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer ihren „Hatern“ mit einem Glas Sekt in der Hand den Stinkefinger zeigt, beschäftigt jetzt ein Gericht. Konkret ist es Maurer selbst, die ausgerechnet den sogenannten „Grünen Verein für Grundrechte und Informationsfreiheit“ (GGI) auf Unterlassung und Zahlung von 35.000 Euro am Zivillandesgericht Graz klagt. Eine einstweilige Verfügung ist laut Maurers Sprecher in Kraft – das eigentliche Verfahren aber noch nicht abgeschlossen, das Geld wolle sie spenden.

Worum geht’s? Der GGI-Verein mit besten Kontakten zur Impfschwurblerpartei MFG postete vor knapp einem Jahr das Stinkefinger-Foto mit dem Satz „Wer selbst im Glashaus sitzt“. Damit habe man „auf die Doppelmoral von Maurer aufmerksam machen wollen, die zwar dem Mitbewerber oft Hass, Niedertracht und Spaltung vorwirft, selbst aber immer wieder zu diesen Methoden greift“.

Petrovic. Maurer fand das weniger lustig und klagte. Nicht unbrisant, fühlen sich doch die Vereinsmitglieder als „grüne Basis“ – und haben mit der ehemaligen Grünen-Chefin Madeleine Petrovic auch noch ein prominentes Zugpferd.

Spenden. GGI hat jedenfalls Angst vor einer Verurteilung – vorsorglich bittet man bereits einmal um Spenden ...