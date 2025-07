Stocker bespricht zentrale europäische Themen mit Macron in Paris

Arbeitsmittagessen im Élysée - EU-Finanzplanung, Wettbewerbsfähigkeit, Verteidigung, Ukraine und Nahost auf der Agenda

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) setzt am Freitag seine Antrittsbesuche in den großen EU-Mitgliedsstaaten fort:

Am Freitag wird er vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Élysée in Paris zu einem Arbeitsmittagessen empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen laut Bundeskanzleramt zentrale europapolitische und internationale Themen. Auch der Vorschlag der EU-Kommission für die nächste EU-Finanzplanung von 2028 bis 2034 steht auf der Tagesordnung.

Zu den diskutierten Fragen zählen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit sowie die Bereiche Sicherheit und Verteidigung. Auch der weiterhin tobende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die aktuelle Lage im Nahen Osten werden erörtert. Stocker hatte am Dienstag die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Rom besucht. Seinen deutschen Amtskollegen Friedrich Merz hatte Stocker bereits Ende Juni in Berlin besucht.