Stocker zu Ukraine-Gipfel: "Nicht allzu optimistisch"

13.08.25, 15:26
Teilen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt am Mittwoch aus der österreichischen Botschaft in Belgrad an der Videokonferenz der Europäer zur Zukunft der Ukraine teil, zu der sich auch US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuschalten sollen. 

Er sei "nicht allzu optimistisch", dass der russische Präsident Wladimir Putin unmittelbar ein Verhandlungsergebnis wolle, sagte Stocker vor der Videoschaltung gegenüber österreichischen Journalisten.

Er gehe davon aus, dass eine Vorabstimmung für den Gipfel zwischen Trump und Putin in Alaska erfolgen werde, so Stocker weiter. Putin will nach Einschätzung des Bundeskanzlers zwar mit Trump im Gespräch bleiben, gehe aber offenbar davon aus, dass er den Krieg gegen die Ukraine gewinnen könne. "Es ist gut, dass europäische Seite sich abstimmt, weil zumindest vermittelt wird wie wir die Dinge sehen", betonte Stocker.

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin zu den mit US-Präsident Donald Trump und anderen Europäern geplanten Videoschaltungen zur Zukunft der Ukraine empfangen.

