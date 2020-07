Strache verwechselt Gänsehäufel mit 'Copa Beach'

HC Strache verwechselt in einem Facebook-Posting das Gänsehäufel mit der "Copa Beach" - aufmerksamen Usern fällt der peinliche Irrtum sofort auf.

"Wie Ibiza. Nur ohne Oligarchin." - mit diesem Slogan und einem Bild der "Copa Beach" an der Donau bewerben die Wiener Linien Urlaub in der Hauptstadt. HC Strache teilt das Sujetbild auf seiner Facebook-Seite - allerdings mit einem peinlichen Fehler, wie aufmerksamen Usern aufgefallen ist. Denn er scheint das Gänsehäufel mit der "Copa Beach" verwechselt zu haben.

"Naja, wenn man nicht in Wien wohnt kenn man sich halt nicht so aus... verständlich", spottet ein User, dem der Fehler sofort aufgefallen ist. Ein anderer schreibt: "Zwanghafte Versuche sich zum echten Wiener zu machen".

Wohnsitz-Affäre könnte Strache Antritt bei Wien-Wahl kosten

Am Freitag war bekannt geworden, dass Straches Mutter im Sommer 2019 bestritten hatte, dass der Ex-FPÖ-Chef damals in jener Wiener Wohnung lebte, in der er hauptgemeldet ist – oe24 berichtete. Der Bericht verwies auf einen Akt der Casinos-Ermittlungen, wonach Straches Mutter dies erklärt habe. Kurz darauf nahm das Chaos seinen Anfang: Klosterneuburg oder Wien? Wo lebt HC Strache nun eigentlich? - diese Fragen beschäftigten unzählige Politiker & Insider á la Grosz, Nepp & Westenthaler.

Nachdem am Samstag auf Social-Media die Behauptung verbreitet wurde, dass HC Strache alle Fotos, die ihn auf seinem Klosterneuburger Anwesen zeigen, von Social-Media gelöscht hätte, spitzte sich die Wohnsitz-Debatte erneut zu. Ein kurzer oe24-Check ergab jedoch, dass trotz der Behauptung immer noch zahlreiche Fotos aus Klosterneuburg auf Straches Accounts zu finden waren.