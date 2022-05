Strache: Was wusste Kurz vom Ibiza-Video?

Heute um 21 Uhr bei Fellner! LIVE auf oe24.TV: Strache gegen Gudenus – Das Duell zum Ibiza-Video.

Wien. Wie kam es zum Ibiza-Video? Was ist der Hintergrund? Das Ibiza-Video wurde 2017 gedreht und im Mai 2019 veröffentlicht. Dass es nicht gleich nach Erstellung veröffentlicht worden sei, rieche für Strache nach Geheimdienst, so der ehemalige Vizekanzler bei Fellner! LIVE – Das ganze Duell Strache gegen Gudenus zum Ibiza-Video heute um 21 Uhr auf oe24.TV.

Es sei die SPÖ-Spitze und die ÖVP-Spitze über das Ibiza-Video vor Veröffentlichung informiert gewesen, so Strache. "Die Parteien waren aber so 'clever' es nicht selbst zu kaufen und zu nehmen – das ist ja logisch. Wäre ja saublöd. Aber, dass man dann davon ausgehen kann, dass die vielleicht sagen: 'Machen wir selbst nicht, aber gehen sie vielleicht zur Person X oder Person Y und probiert's es vielleicht dort, weil dort gibt es vielleicht jemanden, der privat ein Interesse hat und, dass dann über Deutschland, über Süddeutsche und Spiegel, spielt.' – Das kann man ja nicht ausschließen. Da wird schon irgendwas dran sein. Die Frage ist: 'Wie ist das gelaufen?'"

Strache: "ÖVP plante Ausstiegsszenario"

Ab Jänner 2019 habe die ÖVP alle Arbeitsvorgänge in der Koalition (Anm. Regierungschef damals Sebastian Kurz) torpediert und sei auf Provokation gegangen, erinnert sich Strache. "Ich bin davon ausgegangen: 'Halt, da ist was im Busch!' Die planen offenbar bis in den Herbst hinein, wo ein Doppelbudget beschlossen hätte werden müssen, wo alle unsere Kernthemen umgesetzt hätten werden müssen (...) Ich habe den Eindruck gehabt: 'Jetzt beginnen die das zu torpedieren'. Weil sie ein Ausstiegsszenario vorbereiten und das vorher in die Luft gehen lassen. Dass das dann im Mai vor der EU-Wahl mit so einem Video stattfindet, davon bin ich nicht ausgegangen."

