Tanner: 200 Millionen Euro für Miliz zusätzlich

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner kündigte ein Sonderpaket für die Miliz an.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag kündigte die Verteidigungsministerin Klaudia Tanner 200 Millionen Euro zusätzlich zum laufenden Miliz-Budget an. Das Sonderpaket umfasst etwa neue Funktionsfahrzeuge, Modernisierung der Gewehre oder auch neue Tarnanzüge.

Das Paket umfasst:

26 Millionen Euro für neue Funktionsfahrzeuge

88 Millionen für Tarnanzüge, Nachtsicht-Brillen etc.

22 Mio. für Führungsmittel wie Headsets etc.

16 Mio. für Modernisierung der Gewehre wie Stg77 und Scharfschützengewehre

28 Mio. für Lagerräume

20 Mio. zum Betrieb der Miliz

