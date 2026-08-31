Medien-Murks: Über drei Viertel gegen Babler-Plan

Alle Stellungnahmen von Institutionen im Überblick (Stand: Montag, 14 Uhr)

Negativ:

RZ Regionalzeitungs GmbH: Gratis-Medien werden "diskriminiert"

Land OÖ: Gratis-Medien sollen einbezogen werden

RegionalMedien Austria AG: Förderziel wird nur teilweise erreicht, weil Gratis-Medien ausgeschlossen werden

Wirtschaftskammer: Wettbewerbsverzerrung droht, Gratis-Medien sollten einbezogen werden

Land Steiermark: Einschränkung auf kostenpflichtige Medien "nicht nachvollziehbar"

Städtebund: Einbezug von Gratis-Medien soll nochmal evaluiert werden, kostenlose Druckwerke als "zentraler Partner" für Städte und Gemeinden

Bote aus der Buckligen Welt, Herausgeber: Förderung soll nicht abhängig von Mitarbeiterzahl oder Abo-Preis sein

Bote aus der Buckligen Welt, Chefredakteur: Förderung soll nicht abhängig von Mitarbeiterzahl oder Abo-Preis sein

oe24 media group GmbH: Förderung ist wettbewerbsverzerrend

Justizministerium: Warnung vor kostspieligen Rechtsstreitigkeiten

Gemeindebund: Gratis-Regionalmedien sollten einbezogen werden

Land Tirol: Gratis-Medien sollten einbezogen werden, v.a. kostenlose Wochenzeitungen, Gefahr der selektiven Begünstigung

Rechnungshof: Empfehlungen aus RH-Prüfbericht werden nicht umgesetzt; Harmonisierung und Vereinheitlichungen

Obersteirische Rundschau: Wettbewerbsverzerrung

Land Salzburg: Gratis-Zeitungen sind gerade in ländlichen Regionen wichtig und sollten einbezogen werden

RegionalMedien Oberösterreich GmbH: Kostenlose Zeitungen werden diskriminiert

CITY Magazin: Ausschluss von Gratis-Medien ist diskriminierend

Stadt Wien: Beschränkung auf kostenpflichtige Medien soll noch einmal evaluiert werden, Einbezug von Gratis-Medien könnte Zielsetzung besser sichern

Bundeswettbewerbsbehörde: Gratis-Medien wirken "Nachrichtenwüste" in ländlichen Regionen entgegen, Warnung vor wettbewerbsverzerrenden Effekten

Freischreiber:innen Österreich: Forderung nach Einbezug von angemessener Bezahlung für freiberufliche Journalisten als Kriterium

Land Kärnten: Ausschluss der Gratis-Medien wird "im Lichte des Grundrechts der Meinungs- und Medienfreiheit (Art. 10 EMRK) sowie des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes (Art. 7 Abs 1. B-VG) zu beleuchten sein"

Land Niederösterreich: Ausschluss von Gratis-Medien "trägt nicht zur Fairness auf dem Medienmarkt bei"

Land Burgenland: Beschränkung auf kostenpflichtige Tages- und Wochenzeitungen "zu eng gefasst"

Verband der Regionalmedien: "Keine sachlich überzeugenden wirtschaftlichen oder publizistischen " Argumente für Ausschluss von Gratis-Medien, verstößt gegen EMRK

Rundschau - Oberländer Wochenzeitung: Unterscheidung von Gratis- und Kauf-Medien ist nicht mit dem Förderzweck vereinbar

AHVV Verlags GmbH: Nicht sachgerecht, nicht wettbewerbsneutral und nicht verfassungsrechtlich unbedenklich

Neutral:

KommAustria: Einige Anmerkungen, Verbesserung von Ungenauigkeiten

ÖGB: Einige Anregungen, etwa arbeitsrechtliche Verantwortung

Post AG: Forderung, dass Förderung nicht wettbewerbsverzerrend wirkt

Land Vorarlberg: Keine Einwände

Finanzministerium: Einige Anmerkungen über Ungenauigkeiten im Gesetzestext

Bundeskanzleramt: Kleine Verbesserungen, Hinweis auf Tippfehler im Gesetzestext

Positiv:

VÖZ: Förderung wird begrüßt

Bundesarbeitskammer: Fonds zur digitalen Transformation steht Gratis-Medien offen