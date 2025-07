Tausende Integrationsplätze leer – jetzt drohen Sanktionen

Das Integrationsministerium plant nun Sanktionen gegen Nichtteilnehmer.

Im Jahr 2024 haben in Österreich 11.574 Personen an den staatlich geförderten Werte- und Orientierungskursen teilgenommen – ein Anstieg um 6 % im Vergleich zum Jahr davor, berichtet das Bundeskanzleramt. Die meisten Teilnehmer kamen aus Wien (8.500), gefolgt von der Steiermark (786) und Oberösterreich (623). Gleichzeitig blieben jedoch über 2.800 Kursplätze ungenutzt, vor allem durch unentschuldigtes Fernbleiben oder Kursabbrüche. Besonders betroffen war Wien, wo 2024 mehr als 2.000 Plätze leer blieben. Auch in Oberösterreich und Tirol war die Ausfallquote hoch.

Das Integrationsministerium plant nun Sanktionen gegen Nichtteilnehmer. Künftig sollen Leistungskürzungen beim Taschengeld, bei Sozialleistungen sowie Verwaltungsstrafen folgen, wenn Personen ihren Teilnahmepflichten nicht nachkommen. Die Maßnahme ist Teil eines verpflichtenden Integrationsprogramms, das mehr Verbindlichkeit schaffen soll.

Plakolm: "Jeder leere Platz kostet Geld"

Integrationsministerin Claudia Plakolm betont: "Wer bei uns lebt, muss Teil werden. Wer das nicht tut, muss mit Sanktionen rechnen. Dazu bekennen wir uns mit dem neuen Integrationsprogramm ab Tag 1. Sanktionen erhöhen natürlich auch die Verbindlichkeit der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, denn jeder leere Platz kostet Geld."

Teilnehmer an Werte- und Orientierungskursen nach Staatsangehörigkeit (Top 5):

Staatsbürgerschaft 2023 2024 Syrien 8.120 8.764 Afghanistan 1.130 1.187 Somalia 542 514 Staatenlos 204 248 Iran 193 215

Teilnehmer an Werte- und Orientierungskursen nach Bundesland:

Bundesland 2023 2024 Burgenland 32 74 Kärnten 147 252 Niederösterreich 216 279 Oberösterreich 597 623 Salzburg 316 320 Steiermark 789 786 Tirol 433 475 Vorarlberg 292 265 Wien 8.103 8.500 GESAMT 10.925 11.574

Die Mehrheit der Kursteilnehmer stammte 2024 aus Syrien (8.764), Afghanistan (1.187) und Somalia (514). Ergänzend haben über 2.100 Personen aus den Jahrgängen 2023 und 2024 ihre Kurse bis April 2025 nachträglich abgeschlossen.