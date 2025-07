Video von Eklat: Ex-Klimakleber schreit Nationalräte an

Mehrere Aktivisten, darunter offenbar ein früherer Klimakleber, beschimpften von der Besuchergalerie des Nationalrates aus Politiker und schrien pro-palästinensische Parolen.

Schon wieder Schrei-Eklat im Parlament: Während der Rede der NEOS-Abgeordneten Henrike Brandstötter waren von der Besuchergalerie laute Schreie zu hören, der 2. Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) musste mehrfach die Sitzung unterbrechen.

Im Parlaments-TV ist zu sehen, wie die Security in mehreren Wellen Personen aus dem Saal eskortiert, die pro-palästinensische Parolen schreien und die Anwesenden beschimpfen. Unter ihnen soll laut oe24-Infos der ehemalige Klimakleber David S. sein, dazu gab es aber vorerst keine Bestätigung. Zuvor hatten weitere Aktivisten versucht, aus Buchstaben das Wort "Genocide", also Völkermord, zu bilden, was die Ordner des Hohen Hauses allerdings verhinderten. Auch Gaza-Plakate waren zu sehen. Dazu schrien die Aktivisten "Sanktionen, Sanktionen" (gegen Israel) und "Schämt Euch!".

Nach wenigen Minuten konnte Brandstötter ihre Rede wieder fortsetzen, die Galerie war geräumt. Laut Parlamentsdirektion wurden alle Personen des Hauses verwiesen und angezeigt.

Erst am Donnerstag hatte ein 70-Jähriger ebenfalls von der Besuchergalerie herab Nazi-Parolen gebrüllt - der Mann wurde wegen Wiederbetätigung angezeigt.