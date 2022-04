U4 rudert zurück: Doch kein Lokalverbot für Doskozil

Der Kult-Club U4 rudert zurück: Doskozil soll nun den DJ machen.

Die Aufregung am Montag war groß. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil streute Andreas Gabalier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz Rosen. "Das ist für Deine Arbeit und Mörbisch eine Auszeichnung." Das Ziel, Mörbisch stärker in Szene zu setzen, sei definitiv gelungen, so Doskozil, der vom "österreichischen Bruce Springsteen" sprach.

Für das U4 war das zu viel des Guten. Auf einen Tweet eines "Standard"-Redakteurs, dass sich Doskozil mit dem Gablier-Sager als "Kanzlerkandidat disqualifiziert" habe, antwortete das U4-Team trocken "und sich ein Lokalverbot eingehandelt".

Und sich ein Lokalverbot eingehandelt ????????‍♀️ — U4 Vienna (@U4_Vienna) April 11, 2022

Doskozil soll den DJ machen

Wenig später stellte das U4 aber klar: "Natürlich bekommt bei uns niemand wirklich ein Lokalverbot weil er/sie einen (sehr) unpassendes musikalischen Vergleich gezogen hat."

Oida...Sarkasmus und Boulevard ???? natürlich bekommt bei uns niemand wirklich ein Lokalverbot weil er/sie einen (sehr) unpassendes musikalischen Vergleich gezogen hat weder ein LH noch ein Studi vor der Tür ????????‍♀️aber Gabalier spielts im U4 trotzdem nicht. — U4 Vienna (@U4_Vienna) April 11, 2022

Doszozil soll stattdessen sogar den DJ machen. "Nach Rücksprache mit Büro Doskozil wurde uns aber versichert, dass der LH ein glühender Springsteen-Fan ist und das möglichst bald beweisen will, in dem er mal den DJ bei uns macht."

Das U4 ist einer der bekanntesten Clubs in Wien und war in den 1980er Jahren beliebter Treffpunkt der heimischen Musikszene.