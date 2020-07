Umfrage: 59 Prozent sind für Maskenpflicht

Große ÖSTERREICH-Umfrage zu Corona: Mehrheit will die Maskenpflicht zurück.

Wien. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Corona-Infektionen stark angestiegen – am Samstag waren es 1.213 Fälle. Das schlägt sich auch in der ak­tuellen Research-Affairs-Umfrage für ÖSTERREICH nieder (Be­fragungszeitraum 6. bis 9. Ju­li, 1.000 Online-Befragte, Schwankungsbreite +/-3,2 %).

Masken. Überraschend viele Befragte, nämlich 59 %, sind für die Wiedereinführung der Maskenpflicht. Bei den Frauen sind es sogar 63 %. Nur Wähler der FPÖ sind mehrheitlich dagegen, zeigen die Detailergebnisse.

Lockerungen. Daran, dass die Zahlen jetzt wieder ansteigen, ist „die Bevölkerung“ schuld, sagen 82 %. Für 28 % kontrollieren die Behörden zu wenig, 11 % sagen: Die Regierung hat die Lage nicht im Griff.

Vorsicht. Seit die Coronazahlen steigen, sind die Menschen zudem vorsichtiger geworden. Ganze 41 % sagen, dass sie es vermeiden, in die Öffentlichkeit zu gehen. 35 % tragen öfter Maske. Nur 28 % machen sich keine Sorgen.

Strafen. Für alle, die sich nicht an die Coronamaßnahmen halten, sollen die Strafen verschärft werden, finden 64 %, 36 % sind dagegen.

Sportveranstaltungen. Auch die geplante Zulassung von Sportveranstaltungen mit bis zu 10.000 Zusehern im Freien sehen die Österreicher kritisch. 60 % sind dafür, dass diese Lockerung wieder zurückgenommen wird, 40 % dagegen.

Urlaub. 42 % bleiben im Sommer daheim, 19 % sagen eine geplante Auslandsreise ab, 40 % machen Urlaub wie geplant.

