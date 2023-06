× Umfrage-Beben: SPÖ holt ÖVP ein, Babler vor Nehammer!

Nach Parteitags-Blamage sind SPÖ und ihr neuer Chef auf Erholungskurs.

Wien. Das ging schnell. Noch vor einer Woche hingen die SPÖ und ihr neuer Vorsitzender Andreas Babler nach der Parteitagsblamage umfragemäßig in den Seilen: Platz 3 – deutlich abgeschlagen. In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für ÖSTERREICH (1.580 Interviews von 12.–14. 6.) hat sich das Bild gewandelt – so schlecht war der Start des neuen SP-Chefs offenbar nicht:

Gleichauf mit ÖVP. In der Sonntagsfrage legt die SPÖ mit Babler um zwei Punkte zu: macht 23 %. Da die ÖVP im Gegenzug einen Prozentpunkt verliert, liegen beide Parteien gleichauf auf Platz 2. An der Spitze weiter die FPÖ – mit einem Respektabstand von 5 Punkten. Die Grünen stagnieren bei 11 %, die Neos stürzen regelrecht auf 9 % ab.

Kanzlerfrage. Hier kann Babler den amtierenden Kanzler Karl Nehammer sogar überholen: 16 % würden Babler wählen, nur 15 Nehammer. Auch hier an der Spitze: Die FPÖ mit ihrem Obmann Herbert Kickl (21 %).